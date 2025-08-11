Sıla Türkoğlu, İtalya tatilinden yeni pozlarını paylaştı! Stili beğeni topladı
İş insanı sevgilisi Ata Ayyıldız'ın İtalya'daki Como Gölü'nde yaptığı evlilik teklifine "Evet" diyen ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti. Yeni pozlarını takipçileriyle paylaşan Türkoğlu'nun fotoğrafları, kısa sürede büyük beğeni topladı.
1 / 8
"Kızılcık Şerbeti" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Sıla Türkoğlu, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Ata Ayyıldız ile nişanlanmanın mutluluğunu yaşıyor
2 / 8
Çiftin İtalya'da başlayan tatili, Como Gölü'nde romantik bir evlilik teklifiyle unutulmaz bir ana dönüştü.
3 / 8
Sevgilisi Ata Ayyıldız'ın teknede yaptığı teklife "Evet" yanıtını veren güzel oyuncu, parmağındaki yüzükle dikkatleri üzerine çekmişti.
4 / 8
Evlilik teklifinin ardından İtalya tatiline devam eden Türkoğlu, 2,8 milyon takipçili Instagram hesabından yeni kareler paylaştı.