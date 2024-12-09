Sıla Türkoğlu ödül törenine siyah elbisesi ile damga vurdu
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, dün akşam düzenlenen 50. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne derin yırtmaçlı siyah renkteki elbisesi ile damga vurdu.
1 / 8
Pantene 50. Altın Kelebek Ödülleri, düzenlenen muazzam bir törenle sahiplerini buldu. Törende birçok ünlü isim ödüllerini almak için kırmızı halıda boy gösterdi.
2 / 8
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu da törene katılanlar arasında yer aldı.
3 / 8
Gönlünü işletmeci Ata Ayyıldız'a kaptıran oyuncu, katıldığı ödül töreninde Özgür Masur imzalı derin yırtmaçlı siyah renkte bir elbise giymeyi tercih etti.
4 / 8
Sıla Türkoğlu'nun elbisesinin bedeli ise dudak uçuklattı. Halk TV'de yer alan bilgiye göre oyuncunun kıyafetinin 65 bin TL değerinde olduğu iddia edildi.