Sıla Türkoğlu, Paris'te aşka geldi

Geçtiğimiz ay aşk yaşadıklarını duyuran oyuncu Sıla Türkoğlu ile sevgilisi Ata Ayyıldız Fransa'nın başkenti Paris'e tatile gitti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Sıla Türkoğlu, Paris'te aşka geldi - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Doğa karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız'ın aşkı tam gaz devam ediyor.

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Sıla Türkoğlu, Paris'te aşka geldi - Resim : 2

Birlikte Fransa'nın başkenti Paris'e tatile giden çift, sosyal medya hesaplarında fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Sıla Türkoğlu, Paris'te aşka geldi - Resim : 3

Türkoğlu'nun ardından sevgilisi Ata Ayyıldız da birlikte oldukları kareleri takipçileriyle paylaştı.

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Sıla Türkoğlu, Paris'te aşka geldi - Resim : 4

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Başarılı oyuncu önceki gün de sevgilisiyle beraber Paris'teki dünyaca ünlü Louvre müzesini ziyaret etmişti.