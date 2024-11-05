Sıla Türkoğlu, Paris'te aşka geldi
Geçtiğimiz ay aşk yaşadıklarını duyuran oyuncu Sıla Türkoğlu ile sevgilisi Ata Ayyıldız Fransa'nın başkenti Paris'e tatile gitti.
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Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Doğa karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız'ın aşkı tam gaz devam ediyor.
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Birlikte Fransa'nın başkenti Paris'e tatile giden çift, sosyal medya hesaplarında fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Türkoğlu'nun ardından sevgilisi Ata Ayyıldız da birlikte oldukları kareleri takipçileriyle paylaştı.
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Başarılı oyuncu önceki gün de sevgilisiyle beraber Paris'teki dünyaca ünlü Louvre müzesini ziyaret etmişti.