Sıla Türkoğlu paylaştı... İç Ses: Beni bu delinin elinden kurtarın

Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden... Türkoğlu, setten eğlenceli bir kareyi sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yayınladı.

Dizide kızı Cemre olarak yer alan minik bebek ile objektif karşısına geçen Türkoğlu, bir video yayınladı. Ünlü oyuncu videonun altına, "İç ses: Beni bu delinin elinden kurtarın" yorumunu bıraktı.

İşte Sıla Türkoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı o kare...