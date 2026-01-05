Sıla Türkoğlu sevgilisi ile Zürih tatilinden pozlarını paylaştı

Oyuncu Sıla Türkoğlu, nişanlısı Ata Ayyıldız ile yılbaşı tatili için Zürih'i seçti. Ünlü oyuncu tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Çolak

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde hayat verdiği Doğa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, dünyaca ünlü İtalyan hastane dizisi “Doc” un Türkiye uyarlamasından gelen teklifi kabul etti.

NOW'da yayınlanacak 'Doktor Başka Hayatta' dizisinde İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşacak olan Türkoğlu, dizinin çekimlerine başladı.

Ünlü oyuncu nişanlısı Ata Ayyıldız ile yılbaşı tatili için Zürih'i seçti. Ünlü oyuncu tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı ve ilgi gördü. 

Öte yandan Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu 2025’e veda eden paylaşımlar yapmıştı. Oyuncu, paylaşımlarında yıl boyunca çıktığı tatillerden ve nişanlısı Ata Ayyıldız ile birlikte geçirdiği keyifli anlardan karelere yer verdi. 