Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız Londra tatilinde

SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Ata Ayyıldız ile birlikte tatile çıktı.

LONRA'YA GİTTİLER

Daha önce birlikte farklı destinasyonlarda tatil yapan çiftin bu kez adresi Londra oldu.

İNGİLTERE'NİN SOKAKLARINDA POZ

Sıla Türkoğlu, İngiltere sokaklarında verdiği pozlarla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, o anları 2.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kahverengi kalp emojisiyle paylaştı.