Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız Londra tatilinde
Kısa bir süre önce Ata Yıldız'dan evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle Londra tatiline çıktı. Oyuncu, şehir sokaklarında verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.
SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Ata Ayyıldız ile birlikte tatile çıktı.
LONRA'YA GİTTİLER
Daha önce birlikte farklı destinasyonlarda tatil yapan çiftin bu kez adresi Londra oldu.
İNGİLTERE'NİN SOKAKLARINDA POZ
Sıla Türkoğlu, İngiltere sokaklarında verdiği pozlarla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, o anları 2.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kahverengi kalp emojisiyle paylaştı.