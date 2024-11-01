Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız, Paris'e gitti! Çiften yeni romantik kare geldi

Aşkları doludizgin devam eden Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız çifti Paris'e gitti. Çiftten Paris'te yeni fotoğraf karesi geldi.

Elele Online

Elele Online
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Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız, Paris'e gitti! Çiften yeni romantik kare geldi - Resim : 1

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, işletmeci Ata Ayyıldız’la dolu dizgin aşk yaşıyor.

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Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız, Paris'e gitti! Çiften yeni romantik kare geldi - Resim : 2

Türkoğlu, setten arta kalan zamanlarını sevgilisi Ata Ayyıldız ile geçiriyor. Çift şimdi de aşıklar şehri Paris'e gitti.

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Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız, Paris'e gitti! Çiften yeni romantik kare geldi - Resim : 3

Ata Ayyıldız, sevgilisinin bu fotoğrafını beyaz kalp emojisiyle yayımladı.

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Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız, Paris'e gitti! Çiften yeni romantik kare geldi - Resim : 4

Şehri  gezen Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız, daha sonra birlikte çektirdikleri bu fotoğrafı da sosyal medya hesabından yayımladı.  