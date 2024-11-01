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Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız, Paris'e gitti! Çiftten yeni romantik kare geldi
Aşkları doludizgin devam eden Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız çifti Paris'e gitti. Çiftten Paris'te yeni fotoğraf karesi geldi.
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'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, işletmeci Ata Ayyıldız’la dolu dizgin aşk yaşıyor.
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Türkoğlu, setten arta kalan zamanlarını sevgilisi Ata Ayyıldız ile geçiriyor. Çift şimdi de aşıklar şehri Paris'e gitti.
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Ata Ayyıldız, sevgilisinin bu fotoğrafını beyaz kalp emojisiyle yayımladı.
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Şehri gezen Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız, daha sonra birlikte çektirdikleri bu fotoğrafı da sosyal medya hesabından yayımladı.