Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız'dan yeni aşk pozları
Kızılcık Şerbeti dizisinin başarılı oyuncusu Sıla Türkoğlu ile iş insanı Ata Ayyıldız’ın aşkı doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Ata Ayyıldız'dan aldığı evlilik teklifiyle magazin gündemini sarsan ünlü oyuncu, yeni romantik pozlarıyla takipçilerini bir kez daha mutlu etti.
Kızılcık Şerbeti dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren 26 yaşındaki oyuncu Sıla Türkoğlu, iş insanı Ata Ayyıldız ile olan aşkıyla da sık sık gündeme geliyor.
Uzun süredir birlikte olan çift, romantik pozlarına bir yenisini daha ekleyerek sevenlerini mutlu etti.
Son dönemin en gözde oyuncularından biri olan Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Ata Ayyıldız'dan İtalya'da aldığı evlilik teklifiyle magazin gündemine damgasını vurmuştu. Teklifin ardından nişanlanan çiftin mutlu birliktelikleri, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine yansımaya devam ediyor.
Çiftin aşk dolu kareleri bu kez Ata Ayyıldız'ın Instagram hesabından yayınlandı. Romantik pozlarla mutluluklarını gözler önüne seren paylaşım, kısa sürede hayranlarından binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.