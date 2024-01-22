Sıla'dan sevgilisi İlker Kaleli’ye destek: Ben senden de heyecanlıyım

Oyuncu İlker Kaleli'nin üç yıl önce kaleme aldığı, söz ve bestesi kendisine ait olan 'Harami' adlı şarkısı ilk kez başrolde yer aldığı 'Kara' adlı dizinin yeni bölümünde paylaşıldı. Şarkı dizide yayınlanır yayınlanmaz Kaleli, sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.

"BEN SENDEN DE HEYECANLIYIM"

Şarkıcı Sıla da şarkıyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yaptı ve sevgilisi İlker Kaleli'ye destek verdi.

'Harami' şarkısında yer alan "Seni de tartar bu terazi" sözleriyle mesajına başlayan Sıla "Ne güzel bir mutluluk… Ben senden de heyecanlıyım…Yolu açık olsun. İmkanı olan buyursun" ifadelerini kullandı.

Rol aldığı 'Poyraz Karayel', 'Dip', 'Silsile' gibi birçok projenin şarkılarına sesiyle hayat veren İlker Kaleli, en son Sıla'nın 'Şarkıcı' albümünde yer alan, müziğini yaptığı 'Metelik' adlı şarkısıyla gündeme gelmişti.