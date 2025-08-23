Silahlı saldırıya uğrayan rapçi Çakal’dan ilk açıklama

'Çakal' sahne adıyla tanınan rapçi Emirhan Çakal, Tekirdağ'da aldığı sahne sonrası havalı tüfekle saldırıya uğramıştı.

Saldırgan adliyeye sevk edilirken Çakal'ın ameliyata alındığı ve hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Polis, olayın ardından şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Festivalde kullanılan drone ve diğer görüntüleri inceleyen polis, havalı tüfekle ateş açan kişinin, festival yakınlarındaki evinde oturan F.D., olduğunu belirledi.

F.D., evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı, evinde yapılan aramada olayda kullandığı havalı tüfek de ele geçirildi.

Rapçi Çakal havalı tüfekle ayağından vuruldu

İLK AÇIKLAMA

Ünlü rapçiden ilk açıklama geldi; "Değerli sevenlerim, herkese selamlar. Öncelikle merak eden arayan soran herkese teşekkür ederim. Ben iyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde. Böyle bir olayla gündeminizi meşgul ettiğim için üzgünüm.

Kendimi sahne şovlarına adamış biri olarak tek isteğim yaptığım işler, kurduğum hayaller ve başardığım projelerle gündeme gelmek. Bindiğim araba, giydiğim kıyafet ya da saçma sapan haberlerle değil. Beni, size ilkleri yaşattığım sahnelerimden hatırlayım isterim. Tek dileğim bu yolca vereceğim konserlerde iyi anılmak ve daha nice buluşmalarda bir araya gelmek. Türkiye'de başlayan bu yolculuğu, globalde ve dünya çapında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek sürdürmek istiyorum. Her zaman sevgiyle, saygıyla... Çakal."