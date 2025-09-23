Şilan Makal imaj değiştirdi

Şilan Makal (32), uzun süre aşk yaşadığı, kendisinden üç yaş büyük futbolcu Şener Özbayraklı ile Mayıs 2020'de hayatını birleştirmişti.

İkili, Ağustos 2021'de oğulları Şener'in doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU

Geçtiğimiz aylarda çiftin boşanacağını iddia edilmişti. Uzun süre sessizliğini koruyan Şilan Makal'dan dikkat çeken bir kare gelmişti. Eşi Şener Özbayraklı ile fotoğrafını Instagram'dan paylaşan ve tatile giden ünlü isim ayrılık iddialarına son noktayı koymuştu.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Şilan Makal imaj değişikliğine gitti.

Evlendikten sonra setlere ara veren oyuncu saçlarını kestirdi. Yeni imajını Instagram hesabından paylaşan güzel isim, "Beni çok uzun süre böyle görebilirsiniz" dedi.