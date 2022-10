Şimdiki zamanın yıldızı: Ana De Armas

Yazı: Baran Alışkan

Joyce Carol Oates’un romanından uyarlanan ‘Blonde’ filmi, her dönemin popüler ismi Monroe’nun imajına, aşklarına, buhranlarına, fırsatlarına ve hayal kırıklıklarına, yani görünenin ötesindeki yaşamına odaklanıyor. Norma Jeane Mortenson’ın Marilyn Monroe’ya dönüştüğü bu cesur hikaye, Andrew Dominik tarafından yazıldı ve yönetildi. Netflix’te izleyicisiyle buluşacak bu hikayede Hollywood’un unutulmaz yıldızına, Hollywood’un yeni vazgeçilmezi Ana de Armas hayat veriyor. Uzun soluklu bir kariyere sahip olmasına karşın, film endüstrisi devlerinin yeni keşfi sayılabilecek Armas, bu zamanın ve geleceğin şüphesiz ‘en iyi’lerinden biri olmaya aday. Blonde filmindeki performansıyla şimdiden doğal bir Oscar adayı olduğunu da unutmayalım. Knives Out, son James Bond filmi olan No Time to Die, Deep Water ve The Gray Man’den sonra şimdi Marilyn Monroe rolüyle kariyerini bir üst seviyeye taşıyor ve kendini ispat ediyor. Şimdi, Ana de Armas’ın zamanı.