Şimdilerde ikisi de çok ünlü: Kız kardeşinin doğum gününü kutladı

Ünlü yıldız, hem kız kardeşi hem de "en iyi arkadaşı" olan kişinin 45. yaş gününü, Instagram'da paylaştığı nostaljik karelerle kutladı.

Kim Kardashian doğum gününü Paris’te, yeni Hulu dizisi All’s Fair’in tanıtımıyla geçiriyor... Kourtney Kardashian Barker (46) ise bu özel günde sevgisini hissettirmek için sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı.

Ablası, gönderisine “Sonsuza kadar en iyi arkadaşlar” notunu düştü. Paylaşım, ikilinin gençlik yıllarından bir fotoğrafla başlıyor. Yan yana duran kardeşler benzer kısa saç modelleri ve aynı tarz üstlerle görülüyor.

Ardından, Kourtney’nin kardeşiyle birlikte çektiği bir özçekim yer alıyor. Her iki kardeş de makyajsız, doğal halleriyle kameraya poz veriyor.

Kourtney, bu karelerin ardından ikisinin bebeklik fotoğrafını ve yıllar boyunca çekilmiş başka özel anları da ekledi.