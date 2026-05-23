Simge Sağın: Aradığım ruh eşi bulundu

Hit şarkıları ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın, özel hayatıyla da gündeme gelmeye başladı. 4 yıllık aşk orucunu DJ İlkay Şencan ile bozdu. 3 aydır ilişkisi devam eden şarkıcı, özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı.

EVLİLİK İTİRAFI

Bir televizyon programın katılan Sağın, daha önce evlendiğini açıklamıştı. Sağın, evliliğini bir 'hayal' olarak nitelendirerek, "Ben evlendim bu arada. Boşandım ama bunu çok erken yaşta deneyimledim. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum şu an. Hayal gibi geliyor bana rüyamda görmüşüm gibi" ifadelerini kullandı.

"GELİNLİK GİYDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Ünlü şarkıcı 'gelinlikli' ilgili soruya ise, "Onu bile tam hatırlamıyorum o kadar eski bir hikaye bu. Çok da başarılı bir evlilik olmadı benim için maalesef" cevabını verdi.

44 yaşındaki şarkıcı, Melis İşiten’in YouTube programında özel hayatına dair konuştu. Sevgilisine övgüler yağdıran Simge, ilişkisi hakkında samimi açıklamalar yaptı.

"RUH EŞİMİ BULDUM"

Sevgilisini tanıdıktan sonra yeni şarkılar yaptığını belirten Simge Sağın, şu ifadeleri kullandı: "Ruh eşimi çok aradım. Ama sonunda buldum. İlişkimiz üç ay olacak. Aradığım eş bulundu."

"YILLARDIR ARADIĞIM DUYGUYU HEDİYE ETTİ"

"Onu tanıdıktan sonra çok fazla şarkı yaptım. Ona da yaptım. Yıllardır aradığım duyguyu bana hediye etti. İçimde eksik kalan yeri doldurdu."