Simge Sağın: Çok erken yaşlarda evlenip boşandım

Şarkıları dillerden düşmeyen Simge Sağın, açıklamalarıyla ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

"İŞARET GÖNDERSEYDİ ONA YÜRÜYEBİLİRDİM"

Adı daha önce Mauro Icardi ile aşk dedikodularına karışan Simge, "Icardi bana bir işaret gönderseydi ben de belki ona yürüyebilirdim. Ama yok göndermedi ya da ben anlamadım" itirafında bulunmuştu.

"EVLİLİĞİ ÇOK ERKEN YAŞTA DENEYİMLEDİM"

Simge Sağın programda bir de evlilik itirafında bulundu. Yıllar önce başından geçen evliliği anlatan Sağın, şu ifadeleri kullandı: “Evlendim ben. Boşandım. Çok erken yaşta deneyimledim, ne olduğunu bile hatırlamıyorum şu anda; neydi o? Hayal gibi geliyor."

"BAŞARILI BİR EVLİLİK OLMADI"

"Gelinlik giydim. Başarılı bir evlilik olmadı, bir gece önce bize misafirler geldi, ertesi gün ben evleneceğim. Bütün akrabalar bizim evde, evde yatacak yer kalmadı. Ben de komşumuz Sevgi Teyze’nin evine gidip kaldım, rahat uyuyayım dedim."

"EVLENECEĞİM İÇİN TEREDDÜTLERİM VARDI"

"Sevgi Teyze’ye “Ben evlilikten korkuyorum, vazgeçsem ne olur” dediğim anı hatırlıyorum şimdi. O gece tereddütlerim vardı niye evleniyorum diye, bir pişmanlığım olmuştu, düşündüğüm gibi de oldu sonra!”