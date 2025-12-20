Simge Sağın'dan 'Icardi' açıklaması Bana işaret gönderseydi...

Mauro Icardi'nin gol sevinçleriyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı sayesinde aralarında özel bir bağ oluşan Simge Sağın, Galatasaray’ın yıldız golcüsüyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Daha önce aralarında çıkan aşk dedikodularına temkinli yanıtlar veren Simge Sağın, ilk kez bu kadar açık konuşarak, çarpıcı bir itirafta bulundu.

"ONA YÜRÜYEBİLİRDİM"

Simge Sağın, Mauro Icardi’den bir hamle gelmesi halinde buna kayıtsız kalmayabileceğini belirterek; "Icardi bana bir işaret gönderseydi ben de belki ona yürüyebilirdim" dedi.

Mauro Icardi, Wanda Nara ile yollarını ayırdıktan sonra China Suárez ile nişanlanmıştı.