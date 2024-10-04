Simge Sağın'dan Icardi sorusuna yanıt: Beni oyuna getirdiniz
Önceki akşam Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Simge Sağın, Galatasaraylı futbolcu Icardi sorusuna yanıt verdi.
Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenlerine müzik şöleni yaşatan Simge Sağın, gazetecilere bazı açıklamalarda bulundu.
Ünlü isim, ''Harbiye'de sahneye çıkan her sanatçı için çok önemlidir. Çok heyecanlıyım ben de burası için ayrı bir hazırlık yaptım. Kıyafetimden saçıma kadar. Dansçılarım yok bugün. Sahnede ben kendim dans edeceğim. Zaten mesajlı bir pembe kıyafet giydim" dedi.
'ATTIKLARI CEP TELEFONU SEVDİKLERİ BİRİNİ ÖLDÜREBİLİR'
Geçtiğimiz günlerde sahnedeyken telefon atılmasına şarkıcı, "Genç arkadaşlarımız sevgilerini göstermeyi biraz yanlış anlıyorlar galiba... Çok sevdikleri o sanatçıyı öldürebilirler onla çünkü kafaya gelen ağır sert bir cihaz bu... Kafaya geldiğinde Allah korusun kafa travması beyin kanaması olabilir çok tehlikeli uyarıyorum birini öldürmek istemezsiniz sanırım sevdiğiniz birini hiç öldürmek istemezsiniz. O yüzden çiçekle de gözüme dikeni girebilirdi her türlüsü çok tehlikeli rica ediyorum biz işini yapan insanlara birazcık daha saygılı olmaları sevgi böyle gösterilmez. Dün gecede aynı şey oldu başka bir açıkhava konserinde başka bir yerde yine bir telefon atıldı ama içi boştu kap olarak atıldı. Travmalarım tetikleniyor çünkü görmüyoruz bazı şeyleri şarkı söylüyoruz ve gözlerimiz kapalı oluyor resmen hedef tahtası gibisiniz korkutuyor bu durum beni inşallah hiç bir sanatçıya böyle bir şey bir daha olmaz" dedi.
'ICARDİ İLE ALAKAM YOK, BENİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR'
Sağın, "Icardi boşanıyor haberiniz var mıydı, bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Beni Kıbrıs'ta oyuna getirdiniz aldık başımıza belayı... Benim Icardi ile alakalı konuşabileceğim hiçbir şey yok asla da olamaz. Ayrılıklarıyla alakalı bir şey söylemem hiçbir fikrim ve alakam yok beni hiç ilgilendirmiyor.''
''Bu konuyla alakalı bağlantım alakam yok ben mutlu olmasını isterim herkesin. Ayrılmasınlar ayrılıyorlarsa da hayırlısı olsun" yanıtını verdi.