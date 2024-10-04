Simge Sağın'dan Icardi sorusuna yanıt: Beni oyuna getirdiniz

'ATTIKLARI CEP TELEFONU SEVDİKLERİ BİRİNİ ÖLDÜREBİLİR'

Geçtiğimiz günlerde sahnedeyken telefon atılmasına şarkıcı, "Genç arkadaşlarımız sevgilerini göstermeyi biraz yanlış anlıyorlar galiba... Çok sevdikleri o sanatçıyı öldürebilirler onla çünkü kafaya gelen ağır sert bir cihaz bu... Kafaya geldiğinde Allah korusun kafa travması beyin kanaması olabilir çok tehlikeli uyarıyorum birini öldürmek istemezsiniz sanırım sevdiğiniz birini hiç öldürmek istemezsiniz. O yüzden çiçekle de gözüme dikeni girebilirdi her türlüsü çok tehlikeli rica ediyorum biz işini yapan insanlara birazcık daha saygılı olmaları sevgi böyle gösterilmez. Dün gecede aynı şey oldu başka bir açıkhava konserinde başka bir yerde yine bir telefon atıldı ama içi boştu kap olarak atıldı. Travmalarım tetikleniyor çünkü görmüyoruz bazı şeyleri şarkı söylüyoruz ve gözlerimiz kapalı oluyor resmen hedef tahtası gibisiniz korkutuyor bu durum beni inşallah hiç bir sanatçıya böyle bir şey bir daha olmaz" dedi.