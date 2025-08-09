Simge Sağın'dan imalı doğum günü mesajı

Simge Sağın, 8 Ağustos'ta 44'üncü yaşına girdi. Ünlü şarkıcı, doğum günü paylaşımında yazdığı mesajla dikkat çekti.

"BİRTAKIM KAZIKLAR YEDİM"

Instagram'dan doğum günü paylaşımını yapan Sağın, ''Bu yıl çokça zorlandım, ağladım, kaybettim. Tabi ki birtakım kazıklar yedim. Yine de her şeye rağmen kendimi çok seviyorum. Hayatımı çok seviyorum. İyi ki doğmuşum'' şeklinde bir mesaj paylaştı.

Sağın'ın, ''birtakım kazıklar yedim'' ifadesini kimin için kullandığı ise sosyal medya kullanıcılarının merakını uyandırdı.