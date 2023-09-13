Sinan Akçıl: Babam 73 yaşında tüp bebek yaptı

Ceyda Düvenci'nin NTV ekranlarında yayınlanan 'Bambaşka Sohbetler' programına ünlü şarkıcı Sinan Akçıl konuk oldu. Akçıl özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

SİNAN AKÇIL: BABAMIN ÇOCUKLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sinan Akçıl, programda babasının 73 yaşında tüp bebekle yeniden evlat sahibi olduğunu söyleyerek, "İki kardeştik, babamın çocukları olduğu ortaya çıktı, ablam çıktı beni buldu."

"BABAM TÜP BEBEK YAPTI, İKİZLERİ OLDU"

"Sonra annemle babam ayrıldı, babam 38 doğumlu, 73 yaşındayken tüp bebek yapıp ikizleri oldu" dedi.

"İLKİNDE BEN BOŞANMAK İSTEDİM"

"Aynı kişiyle 2 kez evlilik yaptım" diyen Akçıl şöyle devam etti; "Birisi 5 ay sürdü, birisi 8 ay sürdü. İlkinde ben boşanmak istedim. Çok güzel bu arada evet, geçen gün keşfette fotoğrafı önüme düştü, baktım kızın suratı çok güzel."

"BOŞANDIKTAN SONRA ÇOK ÖZLEDİM"

"Ne kadar güzel kız dedim. İyi kızdır Burcu. İlkinde boşanmak istedim çok, boşandıktan sonra acayip bir özlem geldi, dedim ki bu kızla yeniden evlenmem lazım. Bir plan yaptım, 12 gün sonra hallettik, arkadaşlarım sağ olsun" dedi.

"Yalandan bir yemek organize ettim" diyen sanatçı şöyle devam etti:

"Orayı bastım, aldım onu tekneye bindirdim, kaçırdım, bir otelde yer ayırttım, bahçesini kapatmıştım, orada sabaha kadar konuştuk, sonra çıkmaya başladık yine."

"BEN MUHAFAZAKARIM"

"O dedi ki 'biz çıkmayalım, biz evlenelim'. Bu sefer dedim ki Amsterdam'daki gelinliği hiç beğenmiyordum, bu benim için sıkıntı oldu, çok açıktı o gelinlik, giymeden görmemiştim. Ben muhafazakarım! Sevmiyorum açıkçası. "İlkinde babasına bile evleneceğimizi facetime'da söylemiştik, ikincisinde evine gittik, davul zurna tuttum, aldık. Çok güzel bir gelinlik yaptı Hakan."