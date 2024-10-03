Sinan Akçıl: Resmen Metin'le bağlantıya geçtim...
Şarkıcı, söz ve beste yazarı Sinan Akçıl, 21 Eylül’de sahne aldığı mekânda kalp krizi geçiren Metin Arolat’ın ölümünü hissettiğini açıkladı.
1 / 3
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Dream Türk’te yayınlanan ‘Müzik Evi’ programına konuk oldu.
2 / 3
'İKİ SAAT SONRA ÖLÜM HABERİNİ GÖRDÜM'
Sinan Akçıl katıldığı programda ani şekilde hayatını kaybeden Metin Arolat için, “Uyumadan önce YouTube izliyordum. Gözümü açtığımda Armağan Çağlayan ve Metin Arolat konuşuyordu. ‘20 yıldır görmüyorum, ne kadar iyi bir adamdı. Acaba telefon numarası hâlâ aynı mıdır?’ dedim. İki saat sonra ölüm haberini gördüm. Resmen Metin’le bağlantıya geçtim” sözleriyle dikkat çekti.
3 / 3
"10 GÜN SONRA HİÇ KONUŞULMAYACAK"
Arolat’ın yaşarken hakettiği değeri görmediğini vurgulayan Akçıl, “Maalesef 10 gün sonra hiç konuşulmayacak. Yaptığı işlere bakıldığında sinema filmi olacak bir sanatçıydı” diye konuştu.