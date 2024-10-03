Sinan Akçıl: Resmen Metin'le bağlantıya geçtim...

'İKİ SAAT SONRA ÖLÜM HABERİNİ GÖRDÜM'

Sinan Akçıl katıldığı programda ani şekilde hayatını kaybeden Metin Arolat için, “Uyumadan önce YouTube izliyordum. Gözümü açtığımda Armağan Çağlayan ve Metin Arolat konuşuyordu. ‘20 yıldır görmüyorum, ne kadar iyi bir adamdı. Acaba telefon numarası hâlâ aynı mıdır?’ dedim. İki saat sonra ölüm haberini gördüm. Resmen Metin’le bağlantıya geçtim” sözleriyle dikkat çekti.