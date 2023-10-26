Sinan Akçıl ve Müjde Uzman ilk kez görüntülendi!

Geçmişte aşk yaşayan ve yıllar sonra yeniden bir araya geldikleri konuşulan Sinan Akçıl ile Müjde Uzman, uzun bir aradan sonra birlikte görüntülendi.

"YAN YANA GELİNCE AŞK MI OLUYOR?"

Aşk soruları karşısında ise Müjde Uzman, "Ben size ne zaman söyledim öyle bir şey. Herkes maç izleyebilir. Bir kadın bir erkek yan yana gelince aşk mı oluyor? Biz zaten söylüyoruz görüştüğümüzü size ama" diyerek akılları karıştırdı.

TAKINTILI HAYRANLARI EVE GELİYORMUŞ

Akçıl, geçtiğimiz günlerde Müjde Uzman’la görüştüğünü ve bu nedenle takıntılı hayranlarının evine geldiğini ve tehdit aldığını açıklamıştı.

"BANA ÖYLE ŞEYLER YAPMIYORLAR"

Oyuncu, Sinan Akçıl’ın hayranlarının evine kadar gittiğini doğrularken, kendisinin takıntılı hayranları olmadığını belirtip şöyle konuşmuştu: "Takıntılı hayranım yok bana öyle şeyler yapmıyorlar. Tehlikeli bir şey yani Sinan’ın dediği şey doğru, evine giden darlayanlar, adresini bulanlar var. Hoş bir şey değil, kimse için değil. Ben çok şahit olmadım bana hiç olmadı."