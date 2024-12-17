Sinan Akçıl'dan 'Hadise' hamlesi: Eski sözlerini paylaştı

'İZLEDİĞİM VİDEO SONRASI AYRILDIM'

Hadise yaptığı açıklamada, "Bir kavga yaşandı ben çıktım evden. Otele gittim peşimden geldi. Olur ya ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır, ayrılamazsın. Telefonumu şarj eder misin dedi. Birden her şeyi senkronize etmek ister misin çıktı ben de evete bastım. Kendisini çekmiş aynada aşırı fazla ayna pozları. Ondan sonra bir video izledim. Bu bir performans videosuydu" demişti.