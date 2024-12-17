Sinan Akçıl'dan 'Hadise' hamlesi: Eski sözlerini paylaştı
Geçtiğimiz gün katıldığı programda eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan ayrılış hikayesini anlatan Hadise'ye yanıt gecikmemişti. Bugün Akçıl, Hadise'nin eski konuşmasını sosyal medya hesabından paylaştı.
Eski sevgili Hadise ile Sinan Akçıl arasında sular durulmuyor. Son günlerde oynadığı 'Esas Oğlan' dizisiyle çok konuşulan Hadise, şimdi de yıllar sonra yaptığı Sinan Akçıl itirafı ile gündemde.
'İZLEDİĞİM VİDEO SONRASI AYRILDIM'
Hadise yaptığı açıklamada, "Bir kavga yaşandı ben çıktım evden. Otele gittim peşimden geldi. Olur ya ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır, ayrılamazsın. Telefonumu şarj eder misin dedi. Birden her şeyi senkronize etmek ister misin çıktı ben de evete bastım. Kendisini çekmiş aynada aşırı fazla ayna pozları. Ondan sonra bir video izledim. Bu bir performans videosuydu" demişti.
Sinan Akçıl'dan da yanıt gecikmemişti. Sinan Akçıl, "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır" açıklamasında bulunmuştu.
SİNAN AKÇIL'DAN YENİ PAYLAŞIM
Sinan Akçıl, Instagram hesabından bu kez Hadise'nin Eurovision konuşmasına yer verdi. Hadise'nin teşekkür konuşmasında, "Bu sene bir şarkıyla Avrupa'da Türkiye'yi bambaşka bir yere taşıdık. Sevgili Sinan Akçıl'a teşekkür etmek istiyorum, senin sayende Düm Tek Tek doğdu. Beni bir sanatçı ve söz yazarı olarak etkilediğin için çok teşekkür ediyorum sana." dediği görüldü.