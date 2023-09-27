Sinan Akçıl'dan Müjde Uzman'a doğum günü kutlaması: Kendini bulmayı hep bildin!

Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın evinden bir paylaşım yapınca ikilinin yeniden beraber olduğu ortaya çıktı. Akçıl, Uzman ile yeniden görüşmeye başladıklarını ancak ilişkilerine henüz bir isim koymadıklarını söyledi.

Sinan Akçıl, Müjde Uzman'ın yeni yaşını kutladı.

"Kendini bulmayı hep bildin"

Akçıl, Müjde Uzman'la 2015 ve 2023 yılından fotoğraflarını yan yana koyduğu paylaşımında, Uzman'ın eski ilişkisine taş attı.

"Az çekmedin benden ben de az biraz çekmiş olabilirim" diyen Sinan Akçıl, 'Seni söndürmeye çalışan bazı ilişkilerinden sıyrılıp gene kendini bulmayı hep bildin' diyerek Müjde Uzman'ın Oğuzhan Uğur'la yaşadığı ilişkiye gönderme yaptı.