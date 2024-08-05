Sinan Özen: "Beni evlatlarım diri tutuyor, enerjim onların sayesinde"
Sinan Özen, Kıbrıs'ta izleyici karşısına çıktı. Ünlü şarkıcı, muhabirlerle sohbet etti. 60. yaşına giren ünlü isim "Beni evlatlarım diri tutuyor, enerjim onların sayesinde" diyerek yaş takıntısı olmadığını belirtti.
Kıbrıs'ta bulunan bir otelde izleyici karşısına çıkan Sinan Özen muhabirlerle sohbet etti.
Milliyet'in haberine göre 60'ıncı yaşına giren şarkıcı, "Yaş takıntım yok. İnsanın orta yaşı 65'te başlıyor. İnsanın ruhu önemli... Nüfus kağıdında yazdığının içine sokmuyorum kendimi" ifadelerini kullandı.
Erkeklerin estetik yaptırmasına Özen, "Estetiğim yok. Spor yapıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Günde 1.5-2 öğün tüketiyorum. Ekmek hariç her şey yiyorum. Bir iki botoks dokunuşum oluyor. Gülünce çizgilerim var. Bunlar bizim hayatımızın yaşanmışlıkları. Ama karşı değilim. Doğaldan kaçmamak koşuluyla olabilir" açıklamasını yaptı.
Babalıkla ilgili konuşan şarkıcı, "Bu kadar mücadele ve stresin içerisinde yorgun olmam lazım ama evlatlarım diri tutuyor. Enerjim onların sayesinde...Çocuklar uyuduğunda gece 2'de şarkı yapıyorum" dedi. Özen, "Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "İki kardeş olması iyidir" yanıtını verdi.