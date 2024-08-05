Sinan Özen: "Beni evlatlarım diri tutuyor, enerjim onların sayesinde"

Erkeklerin estetik yaptırmasına Özen, "Estetiğim yok. Spor yapıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Günde 1.5-2 öğün tüketiyorum. Ekmek hariç her şey yiyorum. Bir iki botoks dokunuşum oluyor. Gülünce çizgilerim var. Bunlar bizim hayatımızın yaşanmışlıkları. Ama karşı değilim. Doğaldan kaçmamak koşuluyla olabilir" açıklamasını yaptı.