Sinan Özen'den 5 yaşına giren ikizleri için duygulandıran kutlama
Şarkıcı Sinan Özen, 5 yaşına giren ikizleri Neva ve Sanberk için duygusal bir paylaşımda bulundu.
Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile evlenerek dünya evine girdi. Ünlü şarkıcının 2020’nin Şubat ayında ikiz bebekleri Neva ve Sanberk dünyaya gelmişti.
İkizlerden kızı Neva’nın sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre hastane süreçleri yaşayan Özen ve eşi kızlarının durumunu sosyal medya hesaplarından açıklamışlardı.
Özen, “Neva’nın geçmişte bir bağırsak rahatsızlığı vardı. Tedavi sürecinde 1100 gramken 7 ameliyat geçirdi. Gerek erken doğum sebebiyle, gerekse 11 aylık yatış süresinin etkisiyle, 3 yıl önce Serebral Palsi tanısı kondu.” diyerek açıklamıştı.
Şarkıcının ikiz çocukları Neva ve Sanberk 5 yaşına girdi. Sinan Özen, duygusal bir video paylaşarak çocuklarıyla geçirdiği mutlu anları takipçileriyle paylaştı.
Videoda; "Çocuklarım, iyi ki varsınız. Sizinle olmaktan çok mutluyum. Neva, bu doğum gününde olmasa da, bir sonraki doğum gününde yürüyerek kutlayacağız. İnşallah, Neva ile birlikte bir sonraki doğum gününde oynayarak, ayakta koşarak kutlayacağız" dedi.