Sinan Özen'den 5 yaşına giren ikizleri için duygulandıran kutlama

Şarkıcının ikiz çocukları Neva ve Sanberk 5 yaşına girdi. Sinan Özen, duygusal bir video paylaşarak çocuklarıyla geçirdiği mutlu anları takipçileriyle paylaştı.

Videoda; "Çocuklarım, iyi ki varsınız. Sizinle olmaktan çok mutluyum. Neva, bu doğum gününde olmasa da, bir sonraki doğum gününde yürüyerek kutlayacağız. İnşallah, Neva ile birlikte bir sonraki doğum gününde oynayarak, ayakta koşarak kutlayacağız" dedi.