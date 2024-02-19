Sinan Özen'in ikizleri 4 yaşına girdi: "Her anları bizim için özel ve unutulmaz"
Şarkıcı Sinan Özen'i ikizleri Neva ve Sanberk 4 yaşına bastı. Özen, çocuklarının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Sinan Özen 2016 yılında Burcu Kartal ile evlenmişti. İkili, 2020'de ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı. Kızlarına Neva, oğullarına ise Sanberk ismini veren çiftin, mutlulukları kısa sürmüştü.
Özen çifti, minik kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince büyük şok yaşamıştı. Yedi kez ameliyat olan minik Neva, zorlu tedavi süreci sonunda iyileşmişti.
Ünlü şarkıcının gözünden sakındığı ikizleri 4 yaşına bastı. Sinan Özen çocuklarının doğum gününe özel Instagram hesabından paylaşım yaptı.
Eşi ve ikizleriyle kamera karşısına geçen Özen, "Bugün evimizde neşe dolu bir kutlama var! Canımızın içi Neva ve Sanberk’in 4. yaş günü! Dört yıl önce hayatımıza kattıkları sevgi, neşe ve güzellikle dolu dolu geçen zamanın tadını çıkartıyoruz. Her anları bizim için özel ve unutulmaz. Bugün, ailemizle birlikte geçirdiğimiz mutlu anları sizinle de paylaşmak istedik.İşte gözlerimizin ışığı canımız çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz güzel anların bir kesiti. Bu dört yıl içinde, bizimle olan desteklerinizi ve sevginizi her zaman hissettik. Hep birlikte daha nice mutlu yıllara, güzel anılara ve büyüyen ailemize daha fazla sevgi katmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.