Sinan Özen'in ikizleri 4 yaşına girdi: "Her anları bizim için özel ve unutulmaz"

Eşi ve ikizleriyle kamera karşısına geçen Özen, "Bugün evimizde neşe dolu bir kutlama var! Canımızın içi Neva ve Sanberk’in 4. yaş günü! Dört yıl önce hayatımıza kattıkları sevgi, neşe ve güzellikle dolu dolu geçen zamanın tadını çıkartıyoruz. Her anları bizim için özel ve unutulmaz. Bugün, ailemizle birlikte geçirdiğimiz mutlu anları sizinle de paylaşmak istedik.İşte gözlerimizin ışığı canımız çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz güzel anların bir kesiti. Bu dört yıl içinde, bizimle olan desteklerinizi ve sevginizi her zaman hissettik. Hep birlikte daha nice mutlu yıllara, güzel anılara ve büyüyen ailemize daha fazla sevgi katmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.