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Şinasi Yurtsever'in eşiyle son paylaşımı yürek burktu: 'Onsuz bir hayatı düşünemiyorum'
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. 51 yaşında hayatını kaybeden Yurtsever'in eşi ile yaptığı son paylaşım yürek burktu.
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Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, mide kanseriyle sürdürdüğü zorlu mücadelenin ardından 51 yaşında yaşamını yitirdi.
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Vefatının ardından Yurtsever’in eşi Ferihan Kaya ile 18. evlilik yıl dönümünü kutladığı samimi ve duygusal paylaşımı, sevenlerini derinden etkiledi.
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Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 18. evlilik yıl dönümünü kutlamak için eşi Ferihan Kaya ile birlikte olan fotoğraflarından bir klip hazırlamış ve sosyal medyada duygusal bir paylaşım yapmıştı.
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“Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım” sözleriyle eşine duyduğu sevgiyi dile getiren Yurtsever’in bu paylaşımı, vefatının ardından yeniden gündem oldu.