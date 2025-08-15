Sinem Kobal 'dan 38'inci yaş pozları

Sinem Kobal, uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da mutluluğa evet demişti. 2020 yılında Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına almıştı.

Kobal, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

38 YAŞINA GİRDİ

Kobal, 6 milyon takipçili Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. 14 Ağustos'ta 38 yaşına giren ünlü ismin Instagram'dan paylaştığı doğum günü pozlarına yorum ve beğeni yağdı.







