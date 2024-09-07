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Sinem Kobal, Her Şeyin Başı Merkür filminin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu: Paydos
Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı “Her Şeyin Başı Merkür" filminin çekimleri tamamlandı. Kobal sosyal medya hesabından "Her şeyin başı Merkür. Paydos. Hepinizi cok seviyorum iyi ki biz. 13 aralık ta sinemalarda görüşürüz" notuyla duyurdu.
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, setlere geri döndü.
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Kobal, 7 yıl aradan sonra Alp Navruz'la başrolleri paylaşarak “Her Şeyin Başı Merkür" filminde rol aldı.
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Film çekimlerinin sona erdiğini duyuran Kobal, "Paydos. Hepiniz çoook seviyorummm iyi ki bizzzz" notuyla setten birçok fotoğraf paylaştı.
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Film, savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan Elif’in hikayesini anlatacak.