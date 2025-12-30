Sinem Kobal 'Hoşça kal' notuyla 2025'teki karelerini paylaştı
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2025 yılının özetini sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik bir paylaşımla yaptı. Yılın öne çıkan anlarını "Hoşça kal 2025" başlığıyla yayınlayan Kobal, takipçilerinden tam not aldı.
2026 yılına sayılı günler kala ünlüler, sosyal medyada '2025 özeti' paylaşımları ile dikkat çekmeye başladı.
Birçok kullanıcı, geride bırakmaya hazırladıkları yılın kendileri için öne çıkan anlarını takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu Sinem Kobal da bu paylaşımlara katılan isimler arasında yer aldı.
Sinem Kobal, 2025 yılı boyunca katıldığı etkinliklerden, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte verdiği pozlardan ve kızları Lalin ile Leyla ile geçirdiği anlardan oluşan kareleri bir araya getirdi.