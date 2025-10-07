Sinem Kobal İsviçre tatilinden paylaştı

Oyuncu Sinem Kobal, uzun süredir aşk yaşadığı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında mutluluğa evet diyerek evlenmişti.

2020 yılında Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına almanın sevincini yaşayan güzel oyuncu, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İSVİÇRE'DEN TATİL POZLARI

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Sinem Kobal tatile gitti. 6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni karelerini yayımlayan oyuncunun İsviçre'nin Zürih şehrinde olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun paylaşımlarına beğeni yağdı.



