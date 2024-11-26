Sinem Kobal katıldığı davette beyaz mini elbisesi ile göz kamaştırdı
Uzun bir aranın ardından setlere geri dönen Sinem Kobal son olarak katıldığı bir davet öncesi verdiği pozlarla gündeme geldi. Beyazmini elbisesiyle geceye damga vuran ünlü oyuncu, takipçilerinden tam not aldı..
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Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlendikten sonra iki kız çocuk sahibi olan Sinem Kobal, mesleğine uzun bir ara vermişti.
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"Selena" dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu, 7 yıl gibi uzun bir aranın ardından “Her Şeyin Başı Merkür” filmi ile döndü.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, Kobal, bir davet öncesi yayınladığı pozlarla dikkatleri üzerine çekti.
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Magda Butrym imzalı beyaz mini bir elbiseyle geceye katılan oyuncu, kırmızı ruju ve siyah ayakkabıları ile görünümünü tamamladı.