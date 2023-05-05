Sinem Kobal - Kenan İmirzalioğlu: Teker teker dönelim de...

2016'da dünyaevine giren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalioğlu uzun süredir bir televizyon ya sinema projesinde yer almıyordu. 2020 yılında Lalin'i, 2022 yılında ise Leyla'yı kucaklarına alan çift, inzivaya çekilmişlerdi.

'TEKER TEKER DÖNELİM DE...'

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalioğlu, birkaç yıldır ara verdikleri oyunculuğa dönüş için hazırlık yapıyor. Kobal ile İmirzalioğlu, bir yapımda birlikte rol alıp almayacakları yönündeki soruya "Teker teker dönelim" de cevabını verdi.

Kenan İmirzalioğlu'nun bugüne kadar yer aldığı proje sayısı

7 TV dizisi ile 7 sinema filmi. En son TV dizisini 2018, en son sinema filmini ise 2017'de çekti. Kenan İmirzalioğlu, 2017 yapımı 'Cingöz Recai'de başrolü Meryem Uzerli ile paylaştı.

Sinem Kobal'ın bugüne kadar yer aldığı proje sayısı

9 TV dizi ile 6 sinema filmi. En son TV dizisini 2017, en son sinema filmini ise 2015'te çekti. Sinem Kobal, 2015 yapımı 'Yaktın Beni'de başrolleri Uğur Yücel, Meltem Cumbul ve Sarp Apak ile paylaştı.