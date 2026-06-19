Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü kutladı
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu cephesinden kalpleri ısıtan bir paylaşım geldi. Güzel oyuncu Sinem Kobal, hayat arkadaşı ve çocuklarının babası olan eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun 52'nci yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı aşk dolu ve romantik bir paylaşımla kutladı.
Elele Online
Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında evlenerek başladıkları mutlu birlikteliklerini sürdürmeye devam ediyor.
İkili, 2020 yılında dünyaya gelen kızları Lalin'in ardından, 2022'de Leyla'yı kucaklarına alarak ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
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ÜNLÜ ÇİFTTEN YENİ PAYLAŞIM
Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla mutlu evliliklerini gözler önüne seren ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi.
"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"
Sinem Kobal, 52'nci yaşına giren eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla kutladı. Kobal, paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim" notunu ekledi.
Ünlü oyuncunun paylaşımı, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.