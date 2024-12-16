Sinem Kobal: Kenan şahane bir baba oldu
Uzun bir aranın ardından "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle setlere dönen ünlü oyuncu Sinem Kobal, katıldığı bir programda eşi Kenan İmirzalıoğlu ve ailesiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
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2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.
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Bu süreçte ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, 7 yıl sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere döndü.
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Kobal katıldığı bir programda, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve ailesiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Kobal, aile olmanın değerini vurgularken, eşi Kenan’ın mutfakta kendisinden daha becerikli olduğunu söyledi.
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Ünlü oyuncu, yıllar sonra iki çocuk annesi olarak setlere dönmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Aklım kalmadan rahatça çalıştım. Annem de Kenan da çok yardımcı oldu."