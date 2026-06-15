Sinem Kobal paylaştı: Kızı Lalin babaannesiyle yufka açtı
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, bu kez kızlarıyla birlikte samimi bir aile yolculuğuna çıktı. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp aile bağlarını tazelemek isteyen ünlü çift, rotalarını Ankara’ya çevirdi. Babaannesiyle mutfağa giren minik Lalin, yufka açtı.
Elele Online
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Oyuncu çiftin, 2020'de Lalin, 2022'de ise Leyla adını verdikleri iki kız çocuğu dünyaya gelmişti.
LALİN YUFKA AÇTI
Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal çifti kızlarıyla birlikte Ankara'ya gitti. Babaannesiyle mutfağa giren minik Lalin, yufka açtı.
O anları Sinem Kobal paylaştı.
İmirzalıoğlu ile Kobal, geçtiğimiz günlerde de kızlarıyla dünyaca ünlü sirk gösterisi Cirque du Soleil'i izlemişti. Ünlü çiftin aile saadeti bir izleyicinin kamerasıyla görüntülenmişti.