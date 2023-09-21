Sinem Kobal su altında poz verdi

2016 yılında oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturduktan sonra kariyer hayatına uzun bir ara veren oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesbını aktif kullanıyor.

Sinem Kobal'ın su altı pozları

36 yaşındaki ünlü isim suyun altında poz verdiği anları deniz anası emojisi ile yayınladı. Kobal'a kısa sürede 27 binden fazla beğeni geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sinem Kobal (@sinemkobal)'in paylaştığı bir gönderi

Takipçileri oyuncuya; "Selena olduğu için suyun altında nefes alabiliyor kendisi... Güzel bir çocukluk geçirdik sayenizde", "Deniz kızı", "İki çocuk annesi ve fiziği muhteşem" ve "Yazı bitiremeyenler" gibi yorumlar yapıldı.