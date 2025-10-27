Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu kızları Lalin'e doğum günü partisi düzenledi

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin büyük kızları Lalin, geçtiğimiz günlerde 5 yaşına girdi. İlk olarak evde sade bir kutlama yapan Kobal ve İmirzalıoğlu çifti, ardından kızları için eğlenceli bir doğum günü partisi organize etti.

Özge Çolak

Uzun süredir devam eden aşklarını 2016 yılında evlilikle taçlandıran Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, mutlu aile yaşantılarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor

2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri iki kız çocuğu sahibi olan 38 yaşındaki oyuncu Sinem Kobal, "Dadı" ve "Selena" gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Sinem Kobal, partiye ait mutlu aile pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.  