Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin 5 yaşına girdi
Oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin, 5 yaşına girdi. Sinem Kobal, bu özel günü kutlamak amacıyla kişisel Instagram hesabından bir doğum günü paylaşımı yaptı.
Kobal, çiftin önceki tutumuna uygun olarak, kızının yüzünü takipçilerinden bir kez daha gizlemeyi tercih etti.
Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünya evine girmişti. Çiftin Lalin (2020) ve Leyla (2022) adında iki kızı bulunuyor. tlarken kızlarının yüzünü yine gizledi.
Öte yandan Sinem Kobal, katıldığı bir YouTube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtlamıştı ve dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu:
"Lalin bana, Leyla babası Kenan'a benziyor. İkimizin de gönlünü yaptılar. Çok şanslıyız."
"Çocukken zengin olunca alırım dediğim evi aldım."
"Enerjimi yükseltmek istediğim zaman hemen müzik açarım. Bu sıralar Tarkan'ın 'Şerbetli' şarkısı ile modumu yükseltiyorum."
"Yönetmen olma hayalim yok. Çok zor bir iş."