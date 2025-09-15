Sinem Kobal ve kızı Leyla'nın havuz eğlencesi

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'de evlenen, Lalin ve Leyla adında iki kızı bulunan Sinem Kobal, zaman zaman çocuklarıyla keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Sinem Kobal, bu kez küçük kızı Leyla ile evlerinin bahçesinde bulunan havuzda dev bir balonun içine girdi.

SU ÜZERİNDE EMEKLEMEYE ÇALIŞTI

Sinem Kobal, kızı Leyla ile birlikte dev balonun içinde su üzerinde emeklemeye çalıştı. Kobal, anne - kız keyifli anlarını da takipçileriyle paylaştı.





















