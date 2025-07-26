Sinem Kobal yeniden sarışın oldu

Uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da mutluluğa evet diyen 2020 yılında Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına almanın sevincini yaşayan güzel oyuncu Sinem Kobal, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.