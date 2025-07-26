Sinem Kobal yeniden sarışın oldu

1 / 5
Uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da mutluluğa evet diyen 2020 yılında Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına almanın sevincini yaşayan güzel oyuncu Sinem Kobal, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
2 / 5
Çeşme'de tatilde olan oyuncu, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile çekildiği fotoğraflarla gündem oluyor.
3 / 5
İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ
Dönemin popüler yapımları arasında yer alan 'Dadı' ve 'Selena' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Sinem Kobal, son olarak imaj değişikliğine gitti.
4 / 5
Sürpriz bir kararla saçlarını sarıya boyatan Kobal, yeni halini Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.