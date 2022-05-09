Sinem Kobal'dan doğuma az kala karnı burnunda ilk poz!

Ünlü isimler, 'Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladıkları duygusal mesajlar ve fotoğraflarla kutladı. 2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı. İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu Anneler Günü'nde sürpriz paylaşım geldi.

Doğuma az kala ilk poz

Yeşil elbisesi ve uzun botları ile karnı burnunda ilk hamile pozunu paylaşan Sinem Kobal, Anneler Günü’nü kutladı. Kobal'ın sağlıklı ve güzel görünümü, takipçilerinden tam not aldı.

Güzelliğiyle hayran bırakan Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu. İkinci kez kız bebeği olacak olan Kobal'a Esra Erol, Demet Akalın, Miray Daner gibi isimler kalp emojisiyle destek verdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sinem Kobal (@sinemkobal)'in paylaştığı bir gönderi

"DAHA ÇOK BABAYA BENZİYOR AMA..."

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'yi görmeye gitmiş ve ikinci bebeğine hamile olan Sinem ilk kez orada görüntülenmişti.

İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin kime benzediğini açıklamıştı.