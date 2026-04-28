Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında samimi açıklama: O şu an benden daha feminist

"MERHAMETLİ VE VİCDANI ÇOK GÜÇLÜ BİR ADAM"



Kobal, çocuk bakımında sorumluluğun yalnızca annede olduğu algısının yanlışlığına değinerek, Kenan İmirzalıoğlu’nun bu süreçteki desteğini ve yaşadığı dönüşümü anlattı: “Maalesef çocuklar söz konusu olunca çoğu şey sanki kadının üzerindeymiş gibi algılanıyor ama kesinlikle öyle değil. Bunun tamamen eşit olması gerekiyor. Ben şanslıyım. Doğum yolculuğundan itibaren eşim hep benim yanımdaydı. Ve kendindeki değişimi görüyorum. Kızların onun bazı köşelerini çok güzel yumuşattığını düşünüyorum. Evin feministi benken, o şu an benden daha feminist. Merhametli ve vicdanı çok güçlü bir adam gerçekten.”



Eşinin babalığına dair beklentilerinin de karşılandığını belirten oyuncu, şunları ekledi: “Zaten vicdanına güvendiğim bir insan olduğu için, iyi bir baba olacağını ümit ediyordum. Ümidimin üstünde çok şükür”