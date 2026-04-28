Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında samimi açıklama: O şu an benden daha feminist
Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan “Empati” programına konuk olan Sinem Kobal, aile hayatına, annelik deneyimine ve eşinin babalık sürecindeki değişimine dair dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. İşte detaylar...
2016 yılında Cunda Adası’ndaki görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, mutlu evliliklerini iki kız çocuklarıyla sürdürüyor. İlk çocukları Lalin’i 2020, ikinci kızları Leyla’yı ise 2022 yılında kucaklarına alan çift, ebeveynlik heyecanını yaşamaya devam ediyor.
"ANNELİK TAHMİN EDİLEMEZ BİR DUYGU"
Lalin ve Leyla adında iki kızı bulunan ünlü oyuncu, anneliğin kendisine hissettirdiklerini şu sözlerle aktardı: “Annelik bitmeyen bir serüven, hem çok zevk alıyorum hem çok zorlanıyorum. Annelik tahmin edilemez bir duygu. Kafamda oluşturmaya çalışıyordum ama bütün bildiklerimi unuttuğum bir his. Bilmediğim bir yerden geliyor. Seni büyütüyor da, alıp götürüyor da. Kendinde çok şey keşfediyorsun.”
"MERHAMETLİ VE VİCDANI ÇOK GÜÇLÜ BİR ADAM"
Kobal, çocuk bakımında sorumluluğun yalnızca annede olduğu algısının yanlışlığına değinerek, Kenan İmirzalıoğlu’nun bu süreçteki desteğini ve yaşadığı dönüşümü anlattı: “Maalesef çocuklar söz konusu olunca çoğu şey sanki kadının üzerindeymiş gibi algılanıyor ama kesinlikle öyle değil. Bunun tamamen eşit olması gerekiyor. Ben şanslıyım. Doğum yolculuğundan itibaren eşim hep benim yanımdaydı. Ve kendindeki değişimi görüyorum. Kızların onun bazı köşelerini çok güzel yumuşattığını düşünüyorum. Evin feministi benken, o şu an benden daha feminist. Merhametli ve vicdanı çok güçlü bir adam gerçekten.”
Eşinin babalığına dair beklentilerinin de karşılandığını belirten oyuncu, şunları ekledi: “Zaten vicdanına güvendiğim bir insan olduğu için, iyi bir baba olacağını ümit ediyordum. Ümidimin üstünde çok şükür”
"SEN BENİM RUH EŞİMSİN"
İlişkilerinin başlangıç evresini ve evliliğe uzanan süreci de programda paylaşan Sinem Kobal, İmirzalıoğlu’nun ilk andaki etkisinden ancak zamanla aşkı kabullenişinden bahsetti:
“Kenan’ın bir aurası ve etkisi vardı. Girdiğinde bir çarpılırsın zaten, ben onu yaşadığımda kişisel algılamamıştım. Enerjisi bir çarpıyor, benim de o dönem aşkı aradığım bir dönem değildi. Hayatımın aşkı olduğunu ve birlikte olacağımızı idrak etmem hayli zaman aldı. Kolumdan tutup ‘Sen benim ruh eşimsin’ dediğinde duvar kalktı bir anda. ‘Oo Sinemciğim sen zaten çok aşıksın’ dedim.”
Ayrıca evlenme teklifinin anlamlı bir tarihte geldiğini belirten Kobal, süreci şu şekilde detaylandırdı: “Bana aşık olduğunu söylediği bir tarih var. 1 yıl sonra, aynı gün evlenme teklif etti.”