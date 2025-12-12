Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile aşk dolu yeni paylaşım: "Yakın zaman"
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, hem profesyonel kariyeri hem de eşi Kenan İmirzalıoğlu ile kurduğu özel hayatıyla sevenlerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve günlük yaşantısından, aile anlarından sık sık kareler paylaşan Kobal, son olarak yaptığı gönderiyle takipçilerinden büyük beğeni topladı.
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, hem uzun yıllara dayanan başarılı kariyeri hem de meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile kurduğu mutlu aile yaşantısıyla Türk magazin ve televizyon dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
Kobal ve İmirzalıoğlu, 2016 yılında görkemli bir törenle hayatlarını birleştirmiş ve bu evliliklerini 2020 yılında ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına alarak taçlandırmışlardı.
Çocuklarının doğumu nedeniyle kariyerine bir süre ara veren Sinem Kobal, son dönemde oyunculuğa dönüş sinyalleri vererek hayranlarını heyecanlandırmış, bu kapsamda "Her Şeyin Başı Merkür" filminde başrol oynadı ve "Karşılaşmalar" adlı dizinin bir bölümünde rol aldı.
Sosyal medyayı da aktif kullanan ve Instagram'da 6 milyon gibi yüksek bir takipçi sayısına sahip olan Sinem Kobal, günlük hayatından ve ailesinden kareleri sık sık paylaşıyor.