Sinem Kobal'dan kızı Leyla ile paylaşım

Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, kızı Leyla ile pozlarını paylaştı.

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Sinem Kobal'dan kızı Leyla ile paylaşım - Resim : 1

İki ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında evlendi.  İmirzalıoğlu ve Kobal'ın bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki de kızı var.

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Sinem Kobal'dan kızı Leyla ile paylaşım - Resim : 2

Çift geçtiğimiz ay ailecek Mauritus tatiline gitmişti ve tatilden karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı. 

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Sinem Kobal'dan kızı Leyla ile paylaşım - Resim : 3

Sevilen oyuncu Kobal şimdi de küçük kızı Leyla ile karelerini takipçilerine sundu. 

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Sinem Kobal'dan kızı Leyla ile paylaşım - Resim : 4

Kobal'ın gönderisi 30 binden fazla beğeni ve yorum aldı.  "Çok güzelsiniz", "Maşallah", "Minik prenses", "Çok tatlı fotoğraf", "Harikasınız" gibi yorumlar aldı. 