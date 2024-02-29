Sinem Kobal'dan kızı Leyla ile paylaşım

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İki ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında evlendi. İmirzalıoğlu ve Kobal'ın bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki de kızı var.
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Çift geçtiğimiz ay ailecek Mauritus tatiline gitmişti ve tatilden karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı.
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Sevilen oyuncu Kobal şimdi de küçük kızı Leyla ile karelerini takipçilerine sundu.
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Kobal'ın gönderisi 30 binden fazla beğeni ve yorum aldı. "Çok güzelsiniz", "Maşallah", "Minik prenses", "Çok tatlı fotoğraf", "Harikasınız" gibi yorumlar aldı.