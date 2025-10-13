Sinem Kobal'dan kızlarıyla doğada poz

Bir döneme damga vuran Selena dizisiyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştirmişti.

Ünlü çift 2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarına kavuşmuştu.

KIZLARIYLA DOĞADA

Son olarak kızları ile birlikte eğlendiği ve vakit geçirdiği kareleri paylaşan Kobal, hayranlarını sevindirdi.