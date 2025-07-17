Sinem Kobal'dan tatil pozları
Yaz tatiline ailesiyle devam eden Sinem Kobal, beyaz bikinisiyle objektif karşısına geçti. İki çocuk annesi oyuncunun sosyal medyada paylaştığı fit pozları, hayranlarından büyük beğeni topladı.
Sinem Kobal, ailesiyle birlikte açtığı tatil sezonuna keyifle devam ediyor.
Ünlü oyuncu, tatiline dair renkli kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.
PLAJ KIYAFETİYLE POZ VERDİ
Kobal, son olarak beyaz bikinisi ve plaj kıyafetiyle objektif karşısına geçti.
"SEVİMLİ AMA"
Tatil paylaşımlarıyla beğeni toplayan oyuncu, fotoğrafına; "Sevimli ama" notunu düştü. İki çocuk annesi Sinem Kobal, fit görünümüyle de hayranlarının dikkatini çekti.