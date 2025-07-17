Sinem Kobal'dan tatil pozları

Yaz tatiline ailesiyle devam eden Sinem Kobal, beyaz bikinisiyle objektif karşısına geçti. İki çocuk annesi oyuncunun sosyal medyada paylaştığı fit pozları, hayranlarından büyük beğeni topladı.

Sinem Kobal'dan tatil pozları

Sinem Kobal, ailesiyle birlikte açtığı tatil sezonuna keyifle devam ediyor.

 Ünlü oyuncu, tatiline dair renkli kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Sinem Kobal'dan tatil pozları - Resim : 1

PLAJ KIYAFETİYLE POZ VERDİ

Kobal, son olarak beyaz bikinisi ve plaj kıyafetiyle objektif karşısına geçti.Sinem Kobal'dan tatil pozları - Resim : 2

"SEVİMLİ AMA"

 Tatil paylaşımlarıyla beğeni toplayan oyuncu, fotoğrafına; "Sevimli ama" notunu düştü.  İki çocuk annesi Sinem Kobal, fit görünümüyle de hayranlarının dikkatini çekti.Sinem Kobal'dan tatil pozları - Resim : 3

 

 

 