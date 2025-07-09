Sinem Kobal'dan tatil pozları: "Deniz kızları diyarı"

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da evlendikten sonra iki kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal, oyunculuk kariyerine uzun bir ara vermişti. "Selena" dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu, tam yedi yıl aranın ardından "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle setlere geri dönmüştü.

Şimdi ise sezonun yorgunluğunu atmak isteyen Sinem Kobal, yaz tatiline kızları Lalin ve Leyla ile birlikte çıktı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, tatilinden çekilen fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Anne-kız tatilinden yaptığı bu paylaşımlara ise anlamlı bir not düşerek, bulundukları yeri "Deniz kızları diyarı" olarak tanımladı.

Ünlü oyuncunun bu gönderisi, kısa sürede büyük beğeni ve yorum topladı.