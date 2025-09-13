Sinem Kobal'dan yeni gelinleriyle pozlar
Oyuncu Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Katie Christie ile evlenerek mutlu birlikteliklerini taçlandırdı. Sinem Kobal, yeni bir paylaşım yaparak kardeşinin ve gelinlerinin bu özel gününe ait fotoğraflara yer verdi.
Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Katie Christie ile evlenmişti. Sinem Kobal, nikah gecesinden kareleri Instagram'dan takipçileriyle paylaşmıştı.
Sinem Kobal, kardeşi Kerem Kobal ve Katie Christie ile birlikte olduğu kareleri 'Ne hafta ama' notuyla yayımladı.
Instagram'ı aktif olarak kullanan Kobal, son paylaşımıyla takipçilerinden beğeni topladı.
Son dönemde çiftin evliliğiyle ilgili sosyal medyada çıkan "boşanma" iddiaları ise kısa sürede gündemi sarsmıştı.